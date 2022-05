Création officielle du Front de salut national présidé par Nejib Chebbi

La création officielle du Front de Salut National a été annoncée officiellement mardi lors d’une conférence de presse à Tunis.

Cette coalition regroupe des forces politiques, des membres de la société civile et des personnalités opposées à la politique du président de la République Kaïs Saïed.

Le Front qui qualifie de coup d’Etat le processus du 25 juillet se compose, notamment, d’Ennahdha, du parti » Amal », d' »Al Irada », d' »Al Karama », de Qalb Tounès et de « Citoyens contre le coup d’Etat ».

Il est dirigé par des représentants des partis et autres initiatives de la société civile qui le forment et compte une instance exécutive composée de Nejib Chebbi, Samira Chaouachi, Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhaj, Samir Dilou, Yousra Dali, Sami Chebbi, Mohamed Amin Saidani, Omar Sifaoui et Riadh Chaibi.

Le Front compte, aussi, une commission des libertés chargée de scruter les violations et d’assurer le suivi des dossiers judiciaires des opposants politiques.

Parmi les structures de ce front, figure, également, une commission juridique et une autre chargée des relations avec les médias, en plus d’un forum de réflexion composé de plusieurs experts et dirigé par le journaliste Slaheddine Jourchi.

Nejib Chebbi qui assure la présidence de ce front a souligné que les différentes composantes de cette formation partagent le souci de remettre le processus démocratique sur les rails.

Le front, a-t-il poursuivi, œuvre à l’unification des forces vives pour sauver le pays de la crise économique et sociale qu’il traverse.

Aujourd’hui, ou on est avec le coup d’Etat de Saïed et son régime autocratique ou on défend la constitution et la liberté, il n’existe pas de troisième solution, a-t-il soutenu.

De son côté, Jawhar Ben Mbarek a déclaré que le Front appelle à un vrai dialogue national inclusif, un gouvernement de salut et des élections anticipées supervisées par « une instance électorale légitime ».