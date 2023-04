Crise de l’eau : Hors de la technologie point de salut. Les start-ups tunisiennes y pourvoiront

Il est déroutant, sans doute même traumatisant, de devoir se ressentir des effets extrêmes d’une crise de l’eau dont les premiers symptômes valent aux Tunisiens davantage que des désagréments, des privations qu’ils sont appelés à endurer encore plus à mesure que leurs ressources hydrauliques se font plus en plus rares et forcément chères.

Mais pour que ce cette funeste perspective ne délivre pas tout son soul, il est vital que la population en cultive une conscience scrupuleuse et sans faille en comprenant en premier et dernier ressort qu’il n’y a plus lieu de « badiner » avec l’eau sous peine compromettre sa sécurité alimentaire. Mais il y a d’autres biais que des Tunisiens sont en train de sonder pour atténuer les rigueurs de ce fléau en puissance. Ce sont ceux dont les startups s’échinent à fournir aux agriculteurs des outils et des technologies qui leur permettent d’améliorer leurs méthodes agricoles et de gérer leurs cultures avec moins d’eau. « Nous vivons une catastrophe, car les ressources en eau s’épuisent », a déclaré Yasser Bououd, cofondateur d’Ezzayra, une entreprise qui fabrique des systèmes de technologie agricole comprenant des dispositifs d’irrigation intelligents, des capteurs de sol et des stations météorologiques, à Thomas Reuters Foundation.

« Nous devons produire plus avec moins de ressources, et la technologie est la seule solution », a-t-il ajouté. Fondée en 2016, Ezzayra compte 73 clients en Tunisie – avec des exploitations dont la taille varie de cinq à 4 300 hectares – ainsi qu’une poignée de clients à l’étranger.

Le système d’Ezzayra – qui coûte environ 1 500 dollars pour les petits exploitants et plus pour les grandes exploitations – optimise la fertilisation, l’irrigation et la culture, et comprend une application mobile qui fournit des données sur les cultures et la météo. L’un de ses clients, un petit exploitant agricole de 47 ans de la ville de Nabeul, a déclaré qu’il avait augmenté le rendement de ses cultures de 30 % et réduit sa consommation d’eau de 20 % depuis qu’il a commencé à utiliser le système en 2020.

« Je peux gérer l’ensemble de l’exploitation grâce à une application mobile », a déclaré l’agriculteur, qui cultive des agrumes avec trois autres personnes sur 20 hectares. « Tout peut être fait en un seul clic : l’irrigation, la fertilisation et même la détection des fuites dans les conduites d’eau », a-t-il ajouté. Les entrepreneurs affirment que la technologie peut non seulement aider les agriculteurs qui manquent d’eau à faire face à la sécheresse, mais aussi moderniser leur travail et le rendre plus rentable à long terme. Toutefois, certains analystes mettent en garde contre le fait que ces innovations ne doivent pas détourner l’attention de la lutte contre les causes profondes du problème.

« La technologie offrira des solutions, mais elle ne sera jamais suffisante sans d’autres réformes », a déclaré Adel Ben Youssef, professeur d’économie à l’université de Nice Sophia-Antipolis en France et ancien négociateur du financement du climat pour la Tunisie, cité par la même source. Il a exhorté le gouvernement tunisien à moderniser les réseaux d’eau vétustes du pays afin d’éviter les fuites et le gaspillage, et mieux utiliser les eaux usées et les eaux de pluie pour répondre à la demande.

IA et drones et caméras spectrales

Un grand nombre des 37 barrages tunisiens sont épuisés ou vides en raison d’années de sécheresse, la capacité totale étant tombée à environ 1 milliard de mètres cubes, soit 30 % du maximum, a déclaré le mois dernier Hamadi Habib, haut fonctionnaire du ministère de l’agriculture.

« Les céréaliers seront dans une véritable détresse cette année en raison des pénuries d’eau », a déclaré Hajer Chabbah, vice-présidente de Tunisia Coop, une coopérative agricole. Dans une région où l’on produit de l’huile d’olive à l’extérieur de Sfax – la deuxième ville de Tunisie – Robocare, une autre start-up, utilise des drones dotés d’IA et équipés de caméras spectrales pour identifier les gaspillages d’eau et détecter les maladies des plantes et des arbres.

« Réduire le gaspillage d’eau lors de l’irrigation semble urgent aujourd’hui, alors que les agriculteurs sont confrontés à des pénuries d’eau et au changement climatique », a déclaré Imen Hbiri, cofondatrice de Robocare. La start-up compte actuellement trois clients tunisiens et un au Maroc.

En Tunisie, les jeunes pousses technologiques ne se contentent pas d’imaginer des solutions pour les agriculteurs qui manquent d’eau, elles cherchent aussi à aider le reste de la population, qui ressent les effets de la crise croissante.

Pour remédier à ces pénuries, Kumulus Water, une startup spécialisée dans les technologies de l’eau, a construit une machine qui, selon elle, peut produire jusqu’à 30 litres d’eau potable par jour grâce à l’énergie solaire et à l’humidité de l’air. Lorsque l’air pénètre dans l’appareil, il passe à travers un filtre qui élimine les polluants et le refroidit pour créer de la condensation. L’eau ainsi obtenue est ensuite filtrée pour éliminer les impuretés et garantir qu’elle est propre à la consommation, a déclaré Iheb Triki, cofondateur de Kumulus, qui a souligné avoir des clients qui vont des entreprises utilisant les machines dans leurs bureaux à un hôtel de luxe et à une école.

Pour des entrepreneurs comme Hbiri, de Robocare, la technologie est un moyen de lutter : « Nous devons agir plus rapidement en proposant des solutions efficaces pour faire face à une crise inévitable ».