Crise en Libye : La Tunisie à pied d’œuvre sur ses frontières et ailleurs

La situation de la Libye s’aggrave d’un jour à l’autre, et c’est pour cette raison que la Tunisie avait pris toutes ses précautions et surveille attentivement la situation militaire et politique sur les frontières tuniso-libyennes.

Selon un communiqué rendu public vendredi 24 janvier 2020 par la présidence de la République, la situation générale de la sécurité dans le pays et aux frontières orientales a été au centre d’un entretien du président de la République Kais Saied avec le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati au palais de Carthage.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur le renforcement de la vigilance pour sécuriser les frontières avec la Libye voisine à la lumière des récents développements dans ce pays.

A cet égard, le ministre de l’Intérieur a affirmé que les unités de sécurité étaient prêtes, en coordination et en coopération permanente avec l’armée, à faire face à tout ce qui pourrait menacer la sécurité et la stabilité de la Tunisie.

Au demeurant, le président de la République a souligné la nécessité de maintenir la sécurité et d’assurer l’application stricte de la loi, de lutter contre toutes les formes de criminalité et d’agressions contre les citoyens, et de dissuader tous ceux qui osent porter atteinte à l’État ou à la sécurité de la société, ajoute le communiqué.

Saied a également rappelé l’impératif pour toutes les institutions publiques concernées d’assumer leurs responsabilités pour assurer la protection des citoyens.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur a souligné que l’institution de sécurité, avec ses différentes unités, est soucieuse d’accomplir son devoir de manière optimale pour faire régner la sécurité, préserver la sécurité des citoyens et assurer le fonctionnement normal du service public, affirmant qu’elle reste toujours prête à intervenir pour imposer l’état de droit et dissuader les contrevenants avec tous les moyens disponibles en intensifiant les opérations de sécurité, notamment dans les heures de pointe, et en particulier dans les stations de transport et à proximité des écoles, lit-on dans ledit communiqué.

Donald Blome : Nous sommes engagés à soutenir la Tunisie

L’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome a réaffirmé l’engagement de son pays à continuer de se tenir aux côtés de la Tunisie et à appuyer ses efforts en matière de sécurisation de sa frontière avec la Libye.

Les Etats unis ‎ sont un pays ami de la Tunisie et un partenaire essentiel pour relever les défis communs, dont en premier lieu la sécurisation des frontières “, a-t-il dit selon les données rapportées de TAP.

Rappelons que depuis la chute de l’ancien régime de Kadhafi, la Libye a connu des affrontements entre les forces gouvernementales et les milices armées faisant des milliers de morts et de réfugiés.