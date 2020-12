CS Chebba/FTF: Une assemblée générale pour trancher l’affaire

Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, Kamel Deguiche, s’est réuni vendredi soir avec Wadii Jéry, président de la fédération tunisienne de football et Tawfik Mkacher, président du CS Chebba qui était accompagné d’un groupe de députés et d’avocats.

La réunion a été « positive » selon la page officielle facebook du ministère et une assemblée générale devrait se tenir pour trancher l’affaire du CS Chebba si les clubs appellent à son organisation », précise la même source. Le destin du club chebbien est désormais entre leurs mains.

Les supporters du CS Chebba ont organisé vendredi un sit-in Place de la Kasbah , protestant contre la décision prise le 17 octobre dernier par du bureau fédéral de la FTF de suspendre le club et lui interdire de participer à toutes les compétitions pour la saison 2020-2021, après avoir constaté que le CS Chebba a présenté un dossier d’engagement incomplet malgré de nombreux rappels de la fédération ».

Cette affaire a provoqué une grosse tension politique et sociale. Les habitants de la Chebba ont manifesté en bloquant l’accès de la ville de nombreuses fois, le conseil municipal a démissionné en protestation à la décision de la FTF, deux grèves générales toute la ville ont été décrétés par la coordination de soutien du CS Chebbien contre ce qu’elle juge comme une injustice commise contre le club.