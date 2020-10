Foot : La FTF affirme n’avoir soutenu aucun candidat à la présidence de la CAF

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a affirmé vendredi soir sur sa page officielle facebook, qu’elle n’a appuyé aucun candidat à l’élection du prochain président de la Confédération Africaine de Football.

» Face aux rumeurs grandissantes qui s’inscrivent dans la campagne de diffamation menée contre nous, nous nous devons de préciser qu’aucune signature n’a été apposée pour soutenir quelconque personne voulant se présenter à la présidence de la CAF, précise l’instance nationale du football.

Malgré toute cette campagne hystérique de dénigrement nous sommes déterminés à poursuivre notre mission qui est de défendre l’intérêt du football tunisien ajoute la même source.

La radio BBC Afrique a rapporté vendredi, que Ahmad Ahmad, président de la CAF, aurait reçu le soutien de 46 des 54 associations de football du continent pour briguer un second mandat lors des prochaines élections prévues le 12 mars à Rabat (Maroc).

Selon la même source, le dernier développement a été confirmé dans une déclaration commune qui aurait été signée par les présidents des six zones d’Afrique.

Wadii Jary rappelle-t-on, avait annoncé lundi dernier lors de l’émission Attassia Sport, qu’il avait déposé sa candidature pour son élection au bureau exécutif de la CAF depuis le 17 septembre dernier.

Cette candidature barre la route à Tarek Bouchamaoui,, membre du conseil de la FIFA et du bureau exécutif d la CAF, qui avait envoyé à la Fédération Tunisienne de football le 1er octobre dernier, une demande d’appui à sa candidature à la présidence de la CAF.

Selon les règlements de l’instance continentale, chaque pays n’a le droit de présenter qu’un seul candidat qui doit être appuyé par sa fédération nationale.

L’Assemblée générale extraordinaire élective de la Confédération africaine de football se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). Le dernier délai du des candidatures est le 12 novembre prochain.

