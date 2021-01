Foot-Le président du Club Africain convoqué par le Comité d’urgence de la FTF

Le comité d’urgence de la fédération tunisienne de football réuni lundi au siège de la FTF , a décidé de convoquer le président du Club Africain, Abdessalam Younsi afin de lui demander des précisions sur la situation administrative et financière du club, indique la FTF dans un communiqué publié sur sa page facebook.

Le comité d’urgence demande des éclaircissements sur la composition du comité directeur du club, sa situation légale avec l’éventualité si il le faut de transférer le dossier aux structures concernées pour examen.

L e Comité d’urgence demande également des preuves de règlement des dettes du Club Africain envers la FTF , ainsi que les rapports financier et moral des assemblées générales de 2018/2019 et 2019/2020 En cas de non présentation des documents, le commissaire aux comptes du Club Africain sera convoqué afin qu’il fournisse des éclaircissements sur la situation de ces rapports, souligne le communiqué.

Le Club Africain est en pleine tourmente financière administrative et sportive depuis plusieurs mois qui s’est répercutée sur les résultats de l’équipe première qui pointe à la 12e place de la ligue 1 après six journées.

.De nombreux supporters du Club Africain rappelle-t-on, se sont rassemblés dimanche au parc « A » Mounir Kebaili, réclamant le départ du comité directeur présidé par Abdessalem Younsi. suite à la situation difficile que connait le club et les mauvais résultats enregistrés par l’équipe.

Les supporters appellent Abdesselem Younis à la démission, estimant qu’il a a échoué dans sa mission et demandent l’organisation d’une assemblée générale évaluative en raison de son incapacité a régler les dossiers qui handicapent la bonne marche de l’équipe première, notamment le règlement des amendes financières infligées au club par la Fifa et l’impossibilité de qualifier les nouvelles recrues.

La troisième défaite de la saison concédée par les rouge et blanc dimanche à Radès devant l’ES Metloui (0-1) a poussé l’entraineur Lassaad Dridi à jeter l’éponge.

