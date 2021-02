CTFCI: « l’industrie 4.0, une piste à explorer ensemble ».

La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI) organisera en collaboration avec CCI France international, le 10 mars 2021 de 11h30 à 12h30, un Webinaire qui se focalisera sur le thème « l’industrie 4.0, une piste à explorer ensemble ».

- Publicité-

Ce webinaire qui « cible en particulier les entreprises françaises, servira d’opportunité pour évaluer les possibilités de partenariat entre les entreprises tunisiennes et françaises engagées dans ce processus, en vue de répondre aux besoins du marché local et des marchés extérieurs ».

« D’éminents experts animeront ce webinaire et présenteront notamment, des témoignages de partenariat possible entre entreprises tunisiennes et françaises », précise la CTFCI.