CTN : Il est possible de reporter les billets sans frais

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi 15 mai 2020, qu’il est possible de reporter à une date ultérieure, les billets de tous les voyages non assurés durant les périodes de confinement, sans frais, dans les 18 mois à compter de la date du départ.

Si le billet est en aller-retour, la date du début du report à retenir est celle comprise entre le 16 Mars 2020 et le 2 Juin 2020, souligne la CTN, ajoutant que les délais pour solder les bons d’échange seront prolongés jusqu’au 15 Juin 2020, afin d’éviter l’annulation automatique des réservations. Pour ce qui est des réservations des voyages après le 2 Juin 2020, elles sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.

Suite à la prolongation de la fermeture des frontières à l’entrée de l’Union Européenne et de l’espace Schengen, la CTN a été contrainte d’annuler l’ensemble de ses traversées sur ses car-ferries sur les lignes France-Tunisie et Italie-Tunisie jusqu’au 2 Juin 2020.