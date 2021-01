CTN: Le nouveau système d’acquisition des billets prêt à partir de cette date !

Les travaux sont actuellement, en cours pour parachever le nouveau système d’acquisition des billets de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), au cours du dernier trimestre de 2021, a indiqué mardi, le ministre du Transport et de la Logistique Moez Chakchouk

Le ministre, qui recevait deux députés à l’ARP, Sami Ben Abelali, (Italie) et Souhaib Ouadhane,(Tataouine), a évoqué les mesures qui seront prises par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) pour encourager la communauté tunisienne vivant en Europe, à utiliser la flotte de la compagnie nationale ainsi que les préparatifs du ministère du Transport pour la saison estivale 2021, pour faciliter le retour des Tunisiens résidents en Italie, d’après la page facebook du ministère du transport et de la logistique.

Chakchouk et les deux députés se sont entretenus en outre, du projet de création d’une société régionale de transport à Tataouine, du renforcement du transport ferroviaire dans ce gouvernorat et son raccordement au port de Zarzis, ainsi que de la transformation de l’aéroport Remada en aérogare civil, conformément aux décisions prises auparavant.

Chakchouk a par ailleurs, souligné les efforts déployés par Tunisair pour assurer le retour de la communauté tunisienne à l’étranger, et leur garantir de meilleures conditions de transport.

- Publicité-