CURE, Vermeg et Robotics, primés

Le jeune Mohamed Dhouaifi, CEO de la start-up CURE qui fabrique des prothèses bioniques se retrouve dans les 10 personnalités du très sélect « Next Generation Leaders » du magazine TIME. Le Groupe Vermeg devient la première entreprise tunisienne à être certifiée comme « lieu idéal de travail » (Great place to work) par la Firme internationale GTPW, spécialisée dans le Bien-être dans le milieu professionnel. La start-up Enova ROBOTICS se classe dans le TOP 50 des entreprises africaines les plus innovantes.

- Publicité-