Les start-up accélérées signent de nouveaux partenariats business avec Orange Tunisie

Orange Tunisie continue d’appuyer les start-up tunisiennes à travers son dispositif complet d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial : Avec 5 nouvelles start-up accélérées cette saison par Orange Fab Tunisie, ce sont au total 23 start-up qui ont bénéficié de ses services durant 4 saisons. Ces jeunes entrepreneurs ont ainsi vu leurs activités commerciales se développer au terme d’un programme d’accélération business qui a duré de 3 à 6 mois.

Pour cette quatrième cohorte, Orange Fab Tunisie a donc accéléré 5 start-up innovantes et qui opèrent dans différents secteurs :

Lamma – Appetito (Quick Commerce) : Une super App de quick commerce qui révolutionne le e-commerce, en proposant une livraison rapide en moins de 30 minutes pour plus de 2 000 produits, grâce à un réseau de dark stores et des entrepôts de proximité.

L’accélération business avec Orange Fab Tunisie a permis à la start-up de signer un partenariat B2B avec Orange Tunisie dont l’objectif est de permettre à ses salariés d’accéder aux services de Lamma – Appetito à des prix très attractifs, tout en économisant beaucoup de temps. De plus, Lamma – Appetito prépare le lancement d’un second service qui sera très bientôt disponible pour les clients B2C de l’opérateur. Stay tuned !

Wemove (Fitness) : Une marketplace fitness et de bien-être qui propose à ses utilisateurs un large choix de cours de sport (modèle pay as you go) dans un réseau de salles partenaires sur toute la Tunisie. A l’issue de l’accélération par Orange Fab Tunisie, la start-up a développé son offre B2B – grands comptes, ce qui lui a permis de signer deux contrats avec Orange Tunisie, le premier est dédié aux salariés et le second à la communauté des clients premium de l’opérateur, Le Club par Orange, qui bénéficient ainsi d’un traitement ultra-personnalisé et adapté à leurs exigences. Un troisième contrat est en cours de finalisation avec l’un des partenaires d’Orange Tunisie.

Majesteye (Deeptech IA) : Une start-up deeptech spécialisée en intelligence artificielle et en sciences des données. La solution permet de générer des modèles prédictifs en un temps record, avec l’objectif d’accompagner les entreprises à transformer leur vision en projet concret et accroitre par la suite leur chiffre d’affaires et/ou leurs parts de marché. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, la start-up a pu développer son produit pour répondre au mieux à l’industrie des télécoms. Aujourd’hui, le PoC (proof of concept) est concluant et la start-up est en pleine négociation de son contrat business au niveau national, avec des ouvertures pour sa duplication à l’international au niveau du Groupe Orange.

Les start-up agritech de cette saison 4, Moome, qui est une application mobile/web combinée à un collier connecté, dont l’objectif est d’aider les éleveurs de bovins à optimiser la gestion de leurs troupeaux en termes de reproduction et de prévention contre les maladies et Ezzayra, qui développe et intègre des produits technologiques (software, hardware et robotique) destinés aux agricultures, ont toutes deux bénéficié d’une accélération inédite. En effet, Orange Tunisie avec son expertise technologique, Moome et Ezzayra, avec leur savoir-faire métier et une équipe projet de l’UTAP (Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche), avec son large réseau de plus de 400 000 agriculteurs adhérents, se sont rapprochés pour collaborer et mutualiser leurs efforts pour accompagner les agriculteurs à adopter le digital dans leur quotidien. Ainsi, ce partenariat public-privé-start-up va permettre de conseiller les agriculteurs sur différents sujets importants et qui les concernent de très près, en partageant les « meilleures pratiques » : maladies saisonnières de différentes cultures et remèdes appropriés, l’alimentation, la fertilité et la reproduction des troupeaux, la qualité du lait, etc. Tout cela sera disponible sur une même et unique plateforme. Au-delà des conseils, et pour démocratiser l’accès aux outils digitaux du secteur, les deux start-up ont également conçu une offre commerciale exclusive pour les clients d’Orange Tunisie, donnant accès à des réductions allant jusqu’à 60% sur leurs produits dédiés aux agriculteurs et éleveurs tunisiens.

Pour Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, « Orange Fab Tunisie est l’un des programmes phares d’Orange Digital Center puisqu’il permet d’accompagner des start-up en leur apportant des opportunités de business, pour leur permettre de croitre durablement et de pouvoir aller à l’international, grâce au réseau du Groupe Orange et grâce aussi aux différents partenaires, comme par exemple la Coopération allemande mise en œuvre par la GIZ, partenaire stratégique et soutien important pour le développement des Orange Digital Centers ».

Pour Norman Shraepel, Directeur du programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie, « le projet commun d’Orange et de la GIZ sur les Orange Digital Centers de la région Afrique et Moyen-Orient est un exemple de partenariat réussi entre la Coopération allemande au développement et le secteur privé, dans la mesure où ils soutiennent ensemble l’accès au numérique et à l’innovation pour tous, dans un objectif d’accompagner la transformation digitale des pays et, en l’occurrence en Tunisie, les saisons d’accélération des start-up d’Orange Fab en sont l’une des preuves les plus probantes ».

Restez à l’écoute pour le prochain appel à candidatures de la 5ème saison d’Orange Fab Tunisie.