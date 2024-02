Tunisie-UE : 35 startups de la région MENA bénéficient de l’initiative «Bridge’Up»

Environ 35 startups et entrepreneurs opérant dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), ont bénéficié de l’initiative ‘Bridge’Up, From Innovation To Creation’, a indiqué la Directrice exécutive The DOT, Zeineb Messaoud.

Elle a ajouté lors d’une conférence tenue, jeudi, à Tunis, que cette initiative se positionne comme un projet interrégional ambitieux visant à dynamiser l’entreprenariat ciblant 4 pays, de cette région, à savoir la Tunisie, la Jordanie, le Liban et la Palestine.

Initié en avril 2023, ce projet financé par l’Union Européenne (UE) et en collaboration avec l’organisation internationale non-gouvernementale « SPARK » et le premier hub d’innovation digitale en Tunisie « The Dot », vise à créer des partenariats à fort impact, de connecter les organisations innovantes partageant des valeurs communes dans la région MENA.

Messaoud a, en outre, souligné que les 35 startups et entrepreneurs, dont 10 sont tunisiennes, ont bénéficié, dans le cadre de ce projet, d’un programme de formation de 5 semaines avec un accompagnement personnalisé afin de les aider à s’internationaliser et accéder à des marchés internationaux en dehors de leurs marchés locaux.

Et de poursuivre, que cette conférence régionale qui s’étalera sur deux jours (les 15 et 16 février 2024) réunira les acteurs clés de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat, ainsi que les partenaires et les bailleurs de fonds, dans le but de favoriser une collaboration fructueuse au sein des écosystèmes entrepreneuriaux de la région MENA. Il s’agit, également, d’offrir une plateforme d’échange pour l’écosystème tunisien.

De son coté, le chargé du projet « Bridge’Up », Abdelaziz Ben Malek a expliqué que cette initiative a accompagné les 35 startups et entrepreneurs, tout en évaluant leurs capacités pour proposer des recommandations aux niveaux opérationnel et stratégique.

Pour rappel, The Dot est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie, fruit d’un partenariat public-privé porté par le Ministère des Technologies de la Communication et soutenu par le programme INNOV’I de l’Union Européenne, la Fondation Tunisie pour le Développement et la GIZ.

Il s’agit d’une plateforme et un lieu d’accueil pour les entrepreneurs innovants de toute la Tunisie qui permet de faciliter les connexions entre les acteurs et de favoriser le dialogue entre le secteur privé et les institutions publiques.