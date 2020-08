Cyclisme – le Tour de France-2020 s’élancera samedi à partir de Nice

Le Tour de France 2020 s’élancera samedi à partir de Nice devant seulement quelques dizaines de personnes, a annoncé jeudi le préfet des Alpes-Maritimes évoquant un « quasi huis clos pour le départ » en raison de la crise sanitaire.

Pour les deux premières étapes, qui se courent dans la région de Nice samedi et dimanche, les spectateurs le long du parcours devront être masqués, et aucun véhicule ne pourra stationner dans les cols, a ajouté Bernard Gonzalez lors d’un point-presse.

Pour la présentation des équipes jeudi en fin d’après-midi, une jauge de 1.000 personnes a été décrétée.

Le 19 août, la mairie de Nice et l’organisation du Tour avaient initialement annoncé que la présentation des équipes se ferait en présence d’un maximum de 1.750 personnes assises, le chiffre pouvant être revu à la baisse en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Jeudi, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé, « devant la recrudescence incontestable de l’épidémie », que 19 nouveaux départements, dont les Alpes-Maritimes, étaient placés « en zone rouge ».

Cette édition de la Grande boucle a été reportée de deux mois en raison de la pandémie.