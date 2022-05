D’anciens bâtonniers mettent en garde Brahim Bouderbala

D’ anciens bâtonniers del’ordre des avocats ont signifié leur refus d’impliquer la profession dans « un Dialogue sans objectifs dans le but de préparer une nouvelle Constitution dans un très bref délai et dans le plus grand secret ».

Cités par Mosaïque fm, ils ont considéré que la participation du bâtonnier des avocats dans le Comité consultatif est « contraire aux principes et à l’histoire des avocats tunisiens. Des avocats qui ont toujours milité contre les dérives du pouvoir et contre toute atteinte aux droits et aux libertés », ont encore expliqué les anciens bâtonniers.

Ila ont demandé au bâtonnier des avocats Brahim Bouderbala de se retirer de ce Comité « qui ne sert qu’à donner une légitimité à une dictature naissante », selon leur ditres.