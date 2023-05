Course à l’ARP pour décrocher un siège au bureau du Parlement

Le président du Parlement, Brahim Bouderbala, a décidé de lever la séance plénière de ce mercredi quelques minutes après son démarrage.

Elle reprendra ses travaux à midi afin de permettre aux groupes parlementaires de présenter leurs candidatures pour les postes au sein du bureau du Parlement et de ses structures, selon le président du Parlement.

Bouderbala a invité les députés à présenter leurs candidatures conformément à ce qui a été adopté lors de la plénière de l’Assemblée mardi soir. Il a émis le souhait de voir les structures du Parlement installées au courant de la semaine pour que le Parlement puisse entamer concrètement l’exercice de sa mission législative et de contrôle.

Mardi soir, les députés ont voté, à la majorité absolue, une proposition visant à fixer les modalités de calcul des quotas respectifs à chaque groupe parlementaire et aux députés non appartenant aux blocs au sein des structures du parlement.

La proposition a été validée et approuvée suite à un vote favorable de 100 voix contre une seule objection et aucune abstention.

Soumise par le député Dhafer Sghiri, la proposition dispose que pour décrocher un siège au sein du bureau du parlement, il importe d’avoir 17 députés que ce soit pour les groupes parlementaires ou les députés hors groupe.

Il s’agit là d’une application littérale des dispositions du premier alinéa de l’article 32 du règlement intérieur qui prend en considération cette condition dans l’attribution des quotas parlementaires.