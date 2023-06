Le Parlement disposé à associer les avocats dans la promulgation des lois

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a déclaré que le parlement est disposé à associer l’Ordre national des avocats de Tunisie dans la promulgation des lois relatives au secteur de la justice et tous ses services, notamment au niveau des commissions parlementraires concernées.

Bouderbala, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, s’exprimait mardi, au Palais du Bardo, pendant une réunion avec une délégation de l’ONAT, conduite par le bâtonnier Hatem Mezoui, indique un communiqué de l’ARP.

Bouderbala a, à cette occasion, mis en avant l’importance du rôle du barreau, soulignant « l’attachement des avocats aux constantes fondamentales de la profession et leur effort continu pour rendre justice et défendre les droits, les libertés et les causes justes », précise la même source.

Il a indiqué que la visite des membres de l’Ordre à l’ARP intervient dans le cadre des échanges des points de vue sur l’avenir du pays qui requiert la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées, notamment en ce qui concerne les grandes réformes à entreprendre dans le système judiciaire.

Pour sa part, Meziou a souligné que le secteur de la magistrature et du barreau requiert l’entreprise de grandes réformes au niveau des législations et des textes régissant le secteur.

Il a estimé que plusieurs textes juridiques nécessitent une révision, particulièrement ceux liés aux procédures pénales et aux procès civils.