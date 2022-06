De l’eau à partir de l’air ? Une start-up tunisienne relève le défi

Une découverte copernicienne à l’actif d’une start-up tunisienne. Il s’agit d’une qui transforme l’air en eau. Ses inventeurs espèrent qu’elle trouvera une solution à la pénurie d’eau.

« Cette machine s’appelle Kumulus, son but est de fabriquer de l’eau potable à partir de l’énergie solaire et de l’air. Le concept est de reproduire le phénomène de la rosée du matin. Alors, que se passe-t-il ? On voit que l’air entre par ici et passe par le premier filtre à air pour le nettoyer des polluants, il entre ensuite dans la machine pour refroidir l’eau, donc on reproduit la rosée « , explique Iheb Triki, co-fondateur de la start-up, précisant que la première machine Kumulus-1 a été installée dans une école qui ne dispose pas d’un accès correct à l’eau potable. Elle peut produire jusqu’à 30 litres d’eau potable par jour.

« Nous avons une grande pénurie d’eau dans le monde arabe. 12 des 17 pays les plus pauvres en eau du monde se trouvent dans le monde arabe. La pénurie d’eau et l’épuisement des nappes phréatiques augmentent en raison du changement climatique. Cette machine peut opérer un changement de paradigme, car elle peut produire de l’eau à partir de l’air au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Arabie saoudite, elle peut produire de l’eau à partir de l’humidité de l’air. Elle est donc l’une des solutions au problème de la pénurie d’eau dont nous souffrons « , souligne Iheb Triki