De l’eau épurée «made in China» au secours des agriculteurs de Sousse

En raison des faibles précipitations et de la sécheresse, la Tunisie souffre depuis des années d’une crise de l’eau étouffante. Cependant, des exploitants agricoles dont un oléiculteur de Sousse, ont réussi à relever le défi d’obtenir suffisamment d’eau pour ses cultures.

L’approvisionnement régulier en eau d’irrigation provenant de la station d’épuration des eaux usées de Sousse, construite par la Chine, a permis à ce dernier de préserver le rendement de ses cultures.

« Bien que les pénuries d’eau entraînent une baisse significative de la production agricole, la récolte annuelle de mes olives est restée pratiquement stable ces dernières années », a-t-il déclaré, cité dans un reportage de Xinhua.

Selon un rapport publié par l’Observatoire national de l’agriculture de Tunisie, les réserves d’eau globales des barrages tunisiens s’élevaient à 520,3 millions de mètres cubes le 15 novembre, soit une baisse de 30,4 % par rapport à la moyenne de 747,6 millions de mètres cubes enregistrée le même jour au cours des trois années précédentes.

Les précipitations moyennes enregistrées en Tunisie entre le 1er septembre et le 15 novembre ont été inférieures à 1,5 mm, soit bien moins que la moyenne pour cette période, a indiqué l’observatoire, ajoutant que le déficit pluviométrique dépassait 94 pour cent dans la plupart des régions.

Sousse, la troisième ville de Tunisie est logée à cette enseigne.

« En raison de la grave sécheresse des deux dernières années et de la pénurie d’eau à Sousse, de nombreux réservoirs d’eau se sont vidés », a déclaré Ji Jie, le directeur chinois chargé des dernières étapes du projet de station d’épuration des eaux usées de Sousse, à l’agence de presse chinoise.

Le projet, qui comprend les stations d’épuration Hamdoun, nouvellement construite, et Sousse Sud, agrandie, a été entrepris par la société chinoise Sino-hydro Corporation Engineering Bureau 15 Co, Ltd. il y a quelques années.

Les deux stations, qui sont entrées en service respectivement en 2019 et 2022, ne réduisent pas seulement la pollution, mais fournissent également aux agriculteurs locaux une source stable d’eau d’irrigation.

Des stations « automatisées et très efficaces »

Les deux stations peuvent traiter 19 millions de mètres cubes d’eaux usées par an et fournir 18 millions de mètres cubes d’eau d’irrigation à la région environnante. Elles sont « presque automatisées et très efficaces », a déclaré Amen Ksiaa, responsable de la station de traitement des eaux usées de Hamdoun.

Dans la station de Hamdoun, les eaux usées sombres s’écoulent dans plusieurs bassins de traitement. Après le dépôt, la filtration, l’adsorption et le traitement biologique, l’eau qui s’écoule du dernier bassin devient claire.

« Après avoir été désinfectée à la lumière ultraviolette, l’eau répondra aux normes d’irrigation agricole », a déclaré Ji, ajoutant que l’eau répondait aux « besoins agricoles urgents » des agriculteurs locaux.

« Par le passé, une grande partie des eaux usées locales était directement déversée en raison d’une capacité de traitement limitée, ce qui provoquait des odeurs désagréables dans l’air. Les eaux usées s’écoulaient dans la rivière, provoquant une grave pollution de l’environnement », a déclaré Ksiaa.

Désormais, les eaux usées résidentielles de la ville de Sousse et certaines eaux usées industrielles seront déversées dans cette station d’épuration, qui possède également des systèmes de cogénération au biogaz qui peuvent collecter le biogaz pendant le traitement des eaux usées et générer 19 000 kilowattheures d’électricité par jour, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie de la station, selon Ji.

En raison du bon fonctionnement de l’usine et des avantages sociaux et économiques qu’elle procure, de nombreuses autres localités tunisiennes contactent désormais les constructeurs chinois en vue d’une coopération pour faire face à la sécheresse et mieux utiliser les ressources en eau, a-t-il ajouté.