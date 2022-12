De l’énergie à gogo en Tunisie !

Jeudi 8 décembre, le ministère des Affaires étrangères annonçait, dans un communiqué, que l’Union européenne a accordé un prêt de 307, 6 millions euro, à titre de contribution au financement du fameux projet d’interconnexion électrique sous-marine entre la Tunisie et l’Italie, connu sous le nom d’ELMED.

Samedi 10 décembre, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, donnait officiellement le coup d’envoi de la mise en service de la station de production d’électricité par énergie solaire dans la délégation de Ghomrassen, au gouvernorat de Tataouine. Elle est distante de quelques 5 km seulement de la ville de Tataouine.

Envisagé depuis très longtemps, avant même la révolution de janvier 2011, le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, ELMED, a connu sa première consécration concrète en 2017, à travers son inscription par la Commission européenne dans sa troisième liste des projets d’intérêts communs.

Emboîtant le pas au partenaire européen, la Banque mondiale a consenti en 2018 à la Tunisie un don de 12,5 millions de dollars pour assurer le financement des études techniques relatives au projet.

Et ainsi, le 30 avril 2019, les gouvernements tunisien et italien annoncent officiellement qu’ils ont signé un accord portant sur la pose d’un câble d’alimentation électrique sous-marin entre Partanna, en Sicile et El Haouaria en Tunisie dans le but d’intégrer le réseau électrique de l’Union européenne à celui de l’Afrique du Nord.

La capacité de la ligne électrique sous-marine tuniso italienne, ELMED, atteint 600 Méga Watts. Elle est longue de 192 km tandis que son coût a été estimé à 672 millions de dollars en 2019. Le financement est assuré conjointement par l’Union européenne et d’autres investisseurs dans le cadre du Partenariat Public Privé.

Selon le programme établi, la réalisation de la ligne doit s’achever en 2025, soit dans moins de deux ans.

Justement, dans ce contexte, le décret-loi d’octobre dernier relatif à l’accélération de l’efficacité de réalisation des projets en Tunisie comporte un ensemble de dispositions incitatives au profit du Partenariat Public Privé en matière de production électrique.

S’agissant de la station de production électrique à partir de l’énergie solaire à Tataouine, elle est présentée comme étant la première du genre en Tunisie du point de vue de la technologie utilisée.

D’une capacité de 23 Giga Watts, elle est aussi le fruit de la coopération tuniso-italienne, plus exactement d’un partenariat entre l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP) et l’Entreprise pétrolière italienne ENI (Ente Nationale Idrocarbure), moyennant une enveloppe de 30 millions dinars.

Projet américain

Evoquant, à cette occasion, les projet énergétiques inscrits dans le cadre du prochain plan de développement économique et social, la ministre de l’Industrie des mines et de l’énergie a annoncé qu’un appel d’offres sera lancé bientôt en vue de la production de 1700 Méga Watts d’électricité dont certains projets dans la région de Tataouine pour la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire.

En effet, le 5 septembre dernier 2022, on a annoncé officiellement qu’un groupe d’investissement américain « Post Scriptum », envisage d’investir en Tunisie à travers la construction d’une grande centrale de production électrique, à partir d’énergies renouvelables solaires et éoliennes avec une chaîne de production de l’hydrogène vert.

Le président du groupe Mark Crandall, qui l’a affirmé, en personne lors d’un séjour à Tunis, a précisé que l’électricité produite sera destinée à subvenir à la demande locale et aussi à l’exportation.

S’exprimant à l’issue d’une rencontre avec le ministre de l’Economie et de la Planification, il a déclaré que « le groupe se penche actuellement sur la prospection des sites les plus appropriés au Sud tunisien pour abriter le projet prévu de centrale électrique et examine les besoins en ingénierie et en logistique nécessaires ».

Pour les hauts responsables tunisiens, au-delà de la réalisation de la sécurité énergétique de la Tunisie, ces projets électriques sont de nature à accroître l’attractivité du site tunisien en matière d’investissement étrangers et locaux.

Dans un discours prononcé fin août devant les chefs d’entreprises français dans la capitale française Paris, la cheffe du gouvernement a mis l’accent sur la portée géopolitique et économique du projet ELMED dans ce domaine, notant que la Tunisie dispose d’atouts majeurs en matière de production de l’énergie solaire et de l’hydrogène vert au moment où l’Europe fait face à un défi de diversification de ses sources d’approvisionnement en énergie.

