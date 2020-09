De nouveaux imams nommés à la mosquée de Akouda

Une source auprès du ministère des affaires religieuses a affirmé que la mosquée de Al Izdihar de Akouda restera ouverte pour accueillir ses fidèles.

La même source a indiqué que de nouveaux imams ont été désignés dans la mosquée en question, rapporte Mosaique fm.

Il est à rappeler que deux individus parmi les 9 arrêtés dans l’affaire de l’attaque de Aakouda sont l’imam de ladite mosquée et son gestionnaire.

Une attaque survenue dimanche 6 septembre, à 6h45, et qui a fait un martyr parmi la garde nationale et un deuxième agent a été gravement blessé.