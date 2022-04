Signature d’une convention pour assurer la couverture sociale aux cadres de mosquées

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi et le ministre des affaires religieuses, Ibrahim Chaibi, ont signé lundi une convention relative à la couverture sociale des cadres de mosquées. Cette convention détermine selon un communiqué du ministère rendu public, les procédures de régularisation des situations au niveau des caisses sociales et assure le bénéfice avec un effet rétroactif au profit des adhérents des caisses (caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), et caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)).

Le ministre des affaires religieuses a souligné l’importance de cette convention au service du dossier social des cadres de mosquées qui ont souffert, a-t-il estimé, pendant des années de la marginalisation.