Décès de l’ancien footballeur italien Paolo Rossi

Paolo Rossi, l’attaquant vedette de l’équipe d’Italie ayant remporté la Coupe du monde de football en 1982, est décédé à l’âge de 64 ans, a rapporté jeudi la chaîne de télévision RAI Sport, pour laquelle Rossi travaillait comme consultant, sans révéler la cause du décès.

Dans la foulée de cette annonce, l’épouse de Paolo Rossi, Federica Cappelletti, a publié sur Instagram une photo du couple avec la légende « pour toujours ».

Victorieux à deux reprises du championnat d’Italie sous le maillot de la Juventus Turin, avec laquelle il a aussi remporté une coupe d’Europe, Paolo Rossi a surtout marqué les esprits avec l’équipe nationale italienne.

L’attaquant, suspendu pour trois ans en 1980 dans une affaire de scandale de matches de football truqués, avait été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, à la suite d’une réduction de sa sanction. Il a inscrit six buts , dont deux contre la Pologne en demi-finale (2-0) et un autre en finale contre l’Allemagne de l’Ouest (3-1).

Il avait remporté le Ballon d’Or la même année.

