Décès de l’homme d’affaires saoudien Salah Kamel

Salah Abdullah Kamel, le milliardaire homme d’affaires saoudien est décédé lundi à l’âge de 79 ans. Il avait une valeur nette estimée à 2,3 milliards $ US, à partir de mars 2017. Il est le président et fondateur du Dallah Al Baraka Group (DBHC), l’un des plus grands conglomérats du Moyen – Orient. Il est également le président du conseil général pour les banques islamiques et la Chambre de commerce de Jeddah.

Il compte parmi les plus importants investisseurs saoudiens en Tunisie. C’est lui qui a investi dans l’assainissement du lac nord de Tunis et l’aménagement des Berges du Lac, notamment.