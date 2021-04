Déchets italiens: la Tunisie entend saisir la cour internationale

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Kamel Edoukh a déclaré, lundi, que la Tunisie a constitué un dossier juridique sur les déchets italiens importés afin de le porter devant la justice internationale.

S’exprimant, lors d’une séance plénière tenue à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le ministre a fait savoir que la Tunisie est actuellement en train d’œuvrer avec l’Italie afin de réexpédier 280 conteneurs de déchets italiens vers leur pays d’origine.

Interrogé par le député Noomane El Ich (Courant démocratique), sur le devenir de ces déchets, Kamel Edoukh a indiqué que les tribunaux italiens avaient déjà statué sumr cette affaire, en sommant l’entreprise italienne exportatrice de récupérer ses déchets.

Selon lui, cette entreprise cherche à gagner du temps dans la mesure où elle a demandé de mener des analyses de ces déchets, affirmant que le droit de la Tunisie est préservé dans cette affaire qui reste soumise à des démarches pénales.

Il ajouté que des négociations sont actuellement en cours afin d’imposer une caution en vue de renvoyer les déchets vers l’Italie.

Les déchets ménagers italiens, dont l’exportation est interdite par la législation tunisienne et par les conventions internationales, se trouvent, au port de Sousse depuis l’été 2020.

Des poursuites judiciaires ont été engagées contre 26 personnes en Tunisie, dont l’ancien ministre de l’Environnement, Mustapha Aroui et des cadres de la douane dans le cadre de cette affaire qui a entraîné l’arrestation de huit autres personnes. Par ailleurs, le gérant de la société tunisienne importatrice est toujours en fuite.

