En plein confinement et couvre-feu, le taux de criminalité est de plus en plus en hausse. En effet, les agents sécuritaires de Tataouine ont réussi à démanteler un réseau de trafic et consommation de drogues (cannabis et comprimés).

D’après Mosaïque fm, les deux suspects sont recherchés et seront transférés devant la justice pour poursuivre l’enquête.