Démantèlement d’un réseau international de trafic de cocaïne

Les agents de la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous ont réussi à démanteler un réseau international de trafic de cocaïne. Selon Mosaïque Fm, ils ont réussi à saisir plus de 1200 grammes de cocaïne dont la valeur dépasse les 500 mille dinars.

Selon les premiers éléments, le démantèlement a nécessité un travail d’investigation qui a duré plusieurs semaines pour découvrir l’activité du réseau qui passe par des villes européennes et arabes en plus de la Tunisie.

Dans un premier temps, les membres actifs du réseau en Tunisie ont été identifiés. Ils étaient plutôt méfiants lors de leurs déplacements. Ils louaient des appartements meublés pour quelques jours avant de déménager vers d’autres endroits.

L’enquête a révélé aussi qu’un membre du réseau détenait une grande quantité de stupéfiants. Suite à un ordre judiciaire, plusieurs descentes ont été organisées à la Cité Ennasr, Menzah 7 et la cité Ettadhamen. Trois membres du réseau, un tunisien et deux étrangers ont été interpellés. Plus d’un kilo de cocaïne pure a été saisi. La marchandise a été importée de l’espace européen dans le but de la commercialiser au Grand-Tunis.