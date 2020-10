Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol du sucre importé, du port de Bizerte

Des équipes de contrôle économique de Bizerte et la garde nationale, ont démantelé un réseau de malfaiteurs qui a pris l’habitude depuis un certain temps déjà, de voler des quantités de sucre importé du port de commerce de Bizerte, lesquelles sont ensuite, stockées et vendues essentiellement, aux apiculteurs.

Elles avaient effectué une descente dans un entrepôt anarchique dans la région de Menzel Ismail et saisi 22 tonnes de sucre brut importé, volées de ce port, a fait savoir dimanche, le ministère du commerce et du développement des exportations.

Le parquet avait ordonné d’organiser une descente, de confisquer la marchandise et d’arrêter cinq personnes suspectes. Un sixième suspect a pris la fuite et un mandat d’amener a été émis à son encontre.

Le département du commerce a précisé qu’ensuite deux personnes ont été laissées en liberté, en attendant le jugement.

Les agents du contrôle économique ont transféré les quantités de sucre confisquées, aux entrepôts de l’office du commerce de la Tunisie (OCT), en attendant l’achèvement de l’enquête sur toutes les personnes impliquées dans ce trafic.