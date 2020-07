Démantèlement d’une cellule ayant planifié des attaques ciblant des patrouilles sécuritaires et des établissements vitaux

Une cellule qui planifiait des attaques ciblant des patrouilles sécuritaires et des établissements vitaux et dont les membres sont actifs entre les régions de Sousse, Kasserine et Gabès, a été démantelée, apprend-on dans un communiqué publié mercredi par le porte-parole de la Garde nationale.

La cellule a été démantelée par l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes relevant de la direction de lutte contre le terrorisme de la Garde nationale, en coordination avec la direction de prévention du terrorisme au district de la Garde nationale à Sousse.

Le groupe est composé de cinq personnes dont une femme, indique la même source, précisant que certains membres ont échoué à rejoindre des éléments terroristes ayant fui vers les montagnes. Le but était de leur apprendre à fabriquer des explosifs avec l’appui d’autres éléments se trouvant dans les zones de conflit.

Les membres de la cellule ont crée un groupe clandestin pour entrer en contact via les réseaux sociaux et l’ont baptisé « Groupe de loups isolés ». Ils ont été traduits devant la justice. Le juge d’instruction saisi de l’affaire a pris une ordonnance de mise en détention le 17 juillet 2020.