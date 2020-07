Démantèlement d’une cellule takfiriste

Une cellule takfiriste, dont les membres ont planifié des attaques contre des installations et des patrouilles de sécuritaires, a été démantelée, a indiqué, mercredi, le porte-parole de la Garde nationale.

Le groupe, composé de cinq individus dont une femme, sont actifs dans les gouvernorats de Sousse, Kasserine et Gabès. Certains membres du groupe ont tenté de rejoindre des éléments terroristes terrés dans des montagnes pour suivre une formation dans la fabrication d’explosifs, a ajouté le porte-parole.

Ces éléments takfiristes ont constitué un groupe secret sur les réseaux sociaux qu’ils ont baptisé « les loups solitaires ».

Tout le groupe a été placé en détention le 17 juillet, sur ordre du juge d’instruction, selon la même source.

La cellule terroriste a été démantelée par l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et en coordination avec les services de la prévention du terrorisme relevant du District de la Garde nationale de Sousse.