Démarrage de la séance d’audition de la ministre de la Justice

La séance plénière consacrée à un dialogue avec la ministre de la Justice Thouraya Jeribi sur le fonctionnement du service judiciaire pendant la période de confinement a démarré, mardi 19 mai 2020, vers 9h10, à l’annexe de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

A l’ouverture de la séance plénière, le président de l’ARP, Rached Ghannouchi a annoncé l’adhésion de la députée Lamia Jaidane au bloc parlementaire Al-Mostakbal, Salma Maâlej au bloc démocratique, Mehrezia Laâbidi au bloc Ennahdha ainsi que la démission de Mourad Hamzaoui du bloc Qalb Tounes.

Ghannouchi a, cet occasion, relaté les hauts faits de Chedli Klibi, décédé mercredi 13 mai 2020. Il a mis en avant le riche parcours du défunt ayant marqué la scène culturelle et diplomatique.

Il a également rendu hommage à Maya Jeribi, à son parcours militant et à son engagement patriotique contre la dictature et ce à l’occasion de la commémoration du deuxième anniversaire de sa mort.