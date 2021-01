Démarrage de vente de la 2e tranche des abonnements scolaires

La vente de la deuxième tranche des abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2020/2021 a démarré lundi 18 janvier 2021, a annoncé la Société des Transports de Tunis (TRANSTU). »L’opération de vente de ces abonnements de transport valables sur les réseaux bus, métro et TGM sera assurée par l’Office de la Poste Tunisienne à travers 143 bureaux, dont 122 dans le district du Grand Tunis (les gouvernorats de Tunis (56), Ariana (16), Ben Arous (30) et Manouba (20) ) et 21 autres bureaux dans le reste des gouvernorats de la République », a précisé la Société.Et d’ajouter que quatre autres points de vente ont été mis en place au sein des agences Commerciales à Cité El Khadhra (à côté de la station de métro), à El Mourouj 4 (en face du terminus de la ligne de métro n°6), à la station de correspondance » Slimane Kehia » à Manouba et à la Marsa Plage.Ces agences seront ouvertes du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, et samedi, de 8h00 à 13h00.Il est également possible d’acquérir l’abonnement scolaire à distance à travers le site Internet www.ichtirak.poste.tn.

