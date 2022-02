Départ , à partir de 2022, de plus de mille employés de TUNISIAR

La compagnie aérienne « TUNISAIR », a annoncé le départ, à partir de cette année, de plus de mille de ses employés dans le cadre d’un plan de restructuration qui se poursuivra sur une période de deux ans ou trois ans.

Au cours d’une conférence de presse tenue, jeudi soir, en marge de la réception d’un nouvel avion baptisé «Sbeitla» de type Airbus A320 NEO( deuxième dans le cadre de la rénovation de sa flotte), le PDG de Tunisair Khaled Chelly a précisé que ces départs s’inscrivent dans le cadre d’une série de réformes globales, que la compagnie nationale aérienne compte réaliser, au cours de la prochaine période.

L’objectif recherché est de réduire les dépenses et de se conformer aux standards internationaux du transport aérien, a-t-il encore ajouté.

Chelly a fait savoir que les quatre axes de ces réformes comportent l’assainissement financier lequel concerne l’augmentation du capital du transporteur aérien, l’annulation des lignes non rentables et la concentration sur les lignes rentables.

Il s’agit, également, d’ouvrir des lignes aériennes desservant le continent Africain, de renforcer la ligne Montréal (Canada) et améliorer tous les services destinés au voyageur en utilisant le digital et en assurant la refonte du site Web officiel du TUNISAIR afin d’offrir des services à distance.

TUNISAIR prévoit, en outre, le renforcement de ses ressources humaines en assurant une formation continue.

Répondant à une question sur le départ des pilotes tunisiens pour travailler dans des compagnies étrangères en raison de la situation financière difficile que connaît le transporteur national, Chelly a expliqué que depuis 20 ans, un certain nombre de pilotes quittent Tunisair dans le cadre de détachement et non pas un départ définitif.

La flotte de Tunisair est passée de 20 à 15 actuellement avions, a rappelé le responsable, précisant que le nombre de pilotes dépasse, donc, les besoins du transporteur aérien.

Et d’ajouter «qu’il a été convenu avec les parties sociales de permettre à ces pilotes de partir dans le cadre d’un détachement avec des compagnies aériennes étrangères avec la possibilité de les réintégrer de nouveau au sein de Tunisair, a encore fait savoir le responsable.