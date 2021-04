Des agriculteurs tunisiens ont leur «ingénieuse technique» pour enrayer la sécheresse

Les agriculteurs qui vivent près d’une lagune en bord de mer, dans le nord de la Tunisie, se battent pour préserver un système d’irrigation traditionnel unique qui suscite un regain d’intérêt alors que les pénuries d’eau s’intensifient en Afrique du Nord. Ils utilisent la technique du « ramli » depuis le XVIIe siècle, lorsque des musulmans et des juifs se sont installés en Afrique du Nord après avoir fui la reconquête catholique de l’Andalousie.

Certains ont trouvé refuge à Ghar El Melh, une petite ville de pêcheurs dans le nord de la Tunisie. Mais ils ont dû lutter contre le manque de terres cultivées et d’eau. Ils ont appris à tirer parti du sol léger et sablonneux et du fait que l’eau douce souterraine, plus légère que l’eau de mer, « flotte » au-dessus de l’eau souterraine plus salée. Lorsque l’eau de pluie des collines atteint la zone sablonneuse autour des lagons de Ghar El Melh, au lieu de se mélanger immédiatement avec la saumure en dessous, elle forme une fine couche d’eau douce souterraine. Deux fois par jour, les marées de la Méditerranée voisine font monter le niveau des deux, mettant la précieuse eau douce en contact avec les légumes des parcelles de ramli.

« C’est comme si la mer allaitait ses petits », dit un exploitant qui travaille sur les parcelles traditionnelles depuis plus de 40 ans, cité dans un reportage de l’AFP relayé par le Daily Mail.

Un système unique dans le monde

Les fermes ramli – ramli signifie « sablonneux » en arabe – couvrent environ 200 hectares et font vivre quelque 300 personnes. Elles ont été inscrites l’an dernier sur la liste des systèmes agricoles patrimoniaux d’importance mondiale de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO a déclaré que le système du ramli était « unique non seulement en Tunisie mais dans le monde entier ».

Les produits du ramli ont un goût particulier et sont très demandés, tant localement qu’à Tunis. Mais les agriculteurs regrettent que leurs produits ne soient pas officiellement certifiés, malgré la désignation de la FAO. Ils doivent également faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur leur système agricole unique, tant en raison du changement climatique que du développement.

Avec la diminution de la régularité pluviométrique et l’élévation du niveau de la mer, la danse délicate des agriculteurs du ramli avec la nature devient plus difficile. « Nous sommes totalement dépendants de l’eau de pluie », explique l’un d’eux. « Nous essayons de la préserver de la manière la plus naturelle possible ».

Pour que le système fonctionne, les racines des légumes doivent atteindre l’eau douce mais aussi, et c’est crucial, pas l’eau salée en dessous. Pour cela, il faut précisément la bonne quantité de sable au-dessus : une couche d’exactement 40 centimètres (15 pouces et demi) d’épaisseur.

Une spécialiste des ressources en eau et du changement climatique, estime qu’il serait presque impossible de reproduire le système ramli ailleurs. « Ce système ingénieux ne couvre pas une zone énorme… mais nous devons le préserver, car le pays a besoin de chaque goutte d’eau qu’il peut obtenir », a-t-elle déclaré.

Des biens immobiliers précieux

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres régions de Tunisie, ces fermes prospèrent toute l’année sans irrigation artificielle, ce qui permet aux agriculteurs de produire jusqu’à 20 tonnes de cultures par an. Les roseaux protègent les parcelles, de quatre mètres seulement, du vent et de l’érosion, mais les protéger de l’activité humaine est une autre affaire.

Ce magnifique littoral, où une longue bande de sable blanc sépare le lagon de la mer, est très prisé des vacanciers. « Beaucoup d’agriculteurs envisagent de vendre leurs terres à bon prix, à des gens qui veulent construire des maisons avec vue sur la mer et les collines », explique un riverain. En attendant, dit-il, très peu de jeunes Tunisiens veulent devenir agriculteurs.

Mais dans un pays où 80 % de l’eau est consacrée à l’irrigation, tout effort visant à utiliser l’eau de manière plus efficace est précieux. Sur l’île tunisienne de Djerba, où les coupures d’eau estivales sont fréquentes, une ONG a récemment rénové 15 anciens réservoirs afin de recueillir l’eau de pluie pour l’irrigation pendant les mois les plus secs. De tels efforts sont jugés essentiels. « Nous devons aider cette culture de la préservation de l’eau à s’enraciner », a déclaré une experte hydraulique .