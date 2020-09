Des avocats portent plainte contre le député Fayçal Tebbini

« Une équipe de défense formée initialement de 22 avocats compte saisir la Justice contre le député Fayçal Tebbini à cause de ses déclarations « humiliantes » sur l’avocate et militante féministe Bochra Belhaj Hmida », a déclaré, mardi, à l’Agence Tap le vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, Bassem Trifi.

Parallèlement au processus judiciaire, la Ligue œuvrera à défendre la liberté d’expression tout en luttant contre les atteintes aux libertés individuelles et les violences verbales ciblant les femmes dans les espaces publics, a-t-il expliqué.

Dans un communiqué signé par 22 avocats, l’équipe de défense a dénoncé la recrudescence de la violence enregistrée dans les espaces publics et les réseaux sociaux, dont la plus récente figure dans les propos offensants publiés sur Facebook par le député Fayçal Tebbini envers Bochra Belhaj Hmida connue pour ses positions contre la peine de mort.

Les avocats ont fait observer que ce n’est pas la première fois que le député concerné publie des déclarations « infâmes et violents », estimant que ce genre de publications sur les réseaux sociaux incite à la haine et mettent en péril les droits et les libertés.

Dans un tweet posté lundi dernier, Bochra Belhaj Hmida, a souligné que les propos du député Tebbini ne l’affectent pas particulièrement mais portent atteinte à toutes les femmes, victimes d’agression sexuelle qui ne sont pas forcément toutes belles et jeunes.

Des activistes de la société civile et des politiques ont vivement dénoncé les propos du député Fayçal Tebbini (Voix des Agriculteurs) tout en exprimant leur soutien à l’avocate Bochra Belhaj Hmida.