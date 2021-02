Des chômeurs âgés de plus de 45 ans menacent de suicide collectif

Des diplômés du supérieur au chômage, âgés de plus de 45 ans, ont menacé, lundi, de suicide collectif s’ils ne sont pas recrutés conformément aux dispositions de la loi 38 de 2020 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Lors d’un sit-in observé à la place de la Kasbah, ils ont appelé à accélérer la publication des décrets d’application de cette loi sans exclure les personnes âgées de plus de 45 ans.

Selon les manifestants, des rumeurs disent que cette catégorie sera exclue du recrutement et qu’ils ont demandé des éclaircissements à ce sujet de la part des autorités locales et centrales mais ils n’ont eu aucune réponse.

» Nous nous suiciderons tous si jamais nous sommes exclus des recrutements « , ont-ils souligné réaffirmant leur droit légitime au recrutement dans la fonction publique.

