La recette de Nsibi pour les chômeurs

Lors de mon allocution, il y a cinq jours, à l’occasion de l’événement « Forsa Street ( l’opportunité dans la rue) », le ministre tunisien de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a souligné que « le vrai défi aujourd’hui c’est celui des compétences et des qualifications. Si une personne dispose des compétences demandées sur le marché de l’emploi avec les bonnes qualifications, elle sera certainement embauchée dans de très bonnes conditions avec un salaire juste et équitable.

Pour combattre le chômage, le ministre propose de « rendre les formations disponibles et accessibles pour tous, et que les gens soient résilients et qu’ils acceptent de faire une reconversion, voir même plusieurs. Il faut également, accepter de commencer à la première marche pour ensuite progresser dans la hiérarchie. Le résultat serait une employabilité accrue et une intégration assurée du marché de l’emploi »