Des confrontations décisives pour l’ES Métlaoui et l’AS Soliman

Les regards seront tournés, ce samedi, vers les stades municipal de Metloui et Néjib Khattab de Tataouine où on devrait connaître la formation qui accompagnera l’AS Marsa en ligue 2 professionnelle, et ce, une journée avant le dénouement de la phase play-out du championnat de la Ligue 1 du football professionnel 2023-2024.

Au stade municipal de Metloui, l’Etoile sportive de la place, 6e avec 18 points, accueillera l’EGS Gafsa, 4e avec 20 points, dans un match difficile et crucial pour les locaux qui espèrent remporter une cinquième victoire en play-out et effacer la oublier de la dernière journée face à l’US Ben Guerdane 0-3, et attendre un cadeau de l’US Tataouine pour s’assurer officiellement de rester parmi l’élite.

Si le destin des fils de l’entraîneur Kais Yacoubi semble être entre leurs mains, la tâche ne sera pas facile, car les visiteurs s’efforceront de confirmer la période de renouveau qu’elle traverse sous la houlette de son entraîneur Skander Kasri, où il a réussi lors des dernières journées à récolter 10 points grâce à trois victoires, dont la dernière contre l’US Tataouine (3-1) et un nul au goût de victoire contre le Club Bizertin (2-2).

L’objectif étant de rééditer le succès de l’aller contre les miniers et se positionner parmi le peloton de tête.

Au stade Néjib Khattab, l’US Tataouine, 3e avec 21 points, accueillera l’AS Soliman, 7e avec 15 points, dans un match crucial pour les pensionnaires du club phare du Cap-bon, car les coéquipiers du camerounais Roche Foning doivent impérativement sortir victorieux pour poursuivre leur opération de maintien, après avoir remporté les deux dernières journées contre l’AS Marsa et le CA Bizertin.

De son côté, l’US Tataouine, qui a déjà assuré son maintien en Ligue 1, sera à la recherche d’une 6e victoire en play-out et rattraper sa défaite 1-3 face à Gafsa lors de la dernière journée.

La tâche semble à la portée des hommes de Seif Ghezal qui ont remporté le match aller à Solian sur le score de 3-1.

Au Chetioui à la Marsa, le Club Bizertin, 2e avec 23 points, évoluera en l’absence des supporters de l’AS Marsa, lanterne rouge avec 12 points, et en joint au Huis clos, dans un match sans enjeu après relégation officielle des marsois en Ligue 2 suite à dernière défaite essuyée à domicile face à l’Olympique de Béjà 0-3.

Les nordistes, cherchent, quant à eux, à renouer avec la victoire après deux nuls consécutifs face à Ben Gardane 1-1 et Gafsa 2-2, outre une défaite 1-0 lors de la dernière journée contre l’AS Soliman, qui a coûté à l’équipe de Maher Kanzari la première place du classement au profit des béjois.

La quatrième et dernière affiche opposera à Mjez El Bab, le leader avec 24 points, l’Olympique de Béja à l’US Ben Guerdane, 5e avec 19 points, dans un match à 6 points pour les deux équipes, où les fils de la capitale du sucre chercheront à obtenir leur septième victoire, la deuxième d’affilée, en s’appuyant sur l’efficacité de leur ligne d’attaque, la plus forte avec 17 buts et la solidité de leur défense (7 buts encaissés),.

Il s’agira, avant tout, de conserver la première place au classement, avant de défendre leur titre en coupe.

De son côté, l’US Ben Guerdane, toujours menacée de relégation, se lancera à corps perdu dans la quête d’un succès qui pourrait signer son maintien dans la compétition.

Le moral de l’équipe sera au beau fixe après son impressionnante victoire (3-0) sur l’ES Métlaoui lors de la dernière journée, un résultat qui lui a permis de se sortir du goulot d’étranglement.

Programme de la 13e journée play-out (tous les matchs à 15h30) :

Samedi 1er juin :

A la Marsa (huis clos):

AS Marsa – CA Bizertin arb : Amine Fgair

A Tataouine:

US Tataouine – AS Soliman arb : Meherz Melki

A Métlaoui:

ES Métlaoui – EGS Gafsa arb : Ameur Chouchène

Dimanche 2 juin:

A Medjez El-Bab :

O. Béja – US Ben Guerdane arb : Fraj Abdellaoui