Des financements d’une valeur de 305 mille dinars au profit de 26 entrepreneuses

Le nombre de bénéficiaires du programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin » Raydet » dans le gouvernorat de Monastir, a atteint 26 femmes, avec des fonds d’une valeur totale de plus de 305 mille dinars.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le commissariat régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées à Monastir, Monia Daghmouri Bouzouita a indiqué que des fonds de plus de 254 mille dinars ont été distribuées au profit de 22 bénéficiaires pour des projets dans divers domaines dont 12 projets de couture, 4 projets de confection de confiseries traditionnelles, etc.

Les crédits attribués sont remboursés sur une période n’excédant pas 48 mois, avec une période d’amortissement qui ne dépasse pas les 12 mois, selon le type d’activité au titre des micro-entreprises dont le coût n’excède pas 10 mille dinars par projet, sans autofinancement et sans intérêts, explique Bouzouita.

Le reste des bénéficiaires du programme dans la région recevront des notifications concernant leurs projets, une fois les procédures de leurs dossiers achevées, a affirmé la même source.

Sur le plan national, dans le cadre du programme « Raydet », il est prévu la création de 3000 projets d’ici 5 ans, à raison de 600 projets par an, avec un financement total estimé à environ 50 MD, contribuant à la création de 8400 postes d’emploi directs et indirects.