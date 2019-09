Un bon coup de pouce pour les Startups à l’international

“TASDIR+” et “CARTHAGE BUSINESS ANGELS” lancent une opération transversale pour le soutien des startups tunisiennes à l’international, qui sera initiée à partir du mois de septembre 2019, a fait savoir mercredi le CEPEX.

Le coût global du projet est estimé à 2 727 500 D. Le Fonds TASDIR+ rembourse jusqu’à 70% des coûts engagés par le porteur de projet.

Ce projet “START UP OVERSEAS” vise à positionner les startups tunisiennes innovantes et à potentiel sur les marchés internationaux. Le Fonds TASDIR+ misant sur l’innovation pour un export durable et à grande valeur ajoutée a créé un cadre de collaboration avec Carthage Business Angel, pour une vaste opération de soutien des startups tunisiennes à l’international, a indiqué le Centre de promotion des exportations.

La date limite pour le dépôt des candidatures a été fixée au dimanche 22 septembre 2019, pour ce projet de grande envergure qui a pour ambition d’aider les startups à s’exporter, à prendre contact avec des investisseurs, partenaires ou acquéreurs à l’échelle internationale et à trouver de nouveaux marchés internationaux.

L’Opération ” START UP OVERSEAS ” va englober des actions promotionnelles dont la participation à 6 salons internationaux pour les startups : Paris, Hanover, Tokyo, New York, à des Conférences internationales à thème (Investissement, Eau, bio, etc.) et à la Conférence internationale en Tunisie ” Invest in Tunisian Start up, Invest in Africa “.

A préciser que Carthage Business Angels est une organisation à but non lucratif. C’est le premier réseau d’investisseurs providentiels en Tunisie, qui investit dans une entreprise à ses premiers stades de développement.