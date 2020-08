Des investissements de 2 milliards de dinars mobilisés pour financer des projets publics à Bizerte

L’Etat a mobilisé des investissements d’une valeur de 2 milliards de dinars, afin de financer des projets publics dans le gouvernorat de Bizerte, et ce, dans le cadre du plan quinquennal 2019/2024, a indiqué le directeur régional du développement de Bizerte, Abdellatif Hamid, dans une déclaration à l’agence TAP.

D’après le responsable, ces projets, dont le niveau d’avancement de réalisation est considéré « bon », permettront de renforcer l’infrastructure à même d’assurer le développement sectoriel global », de réduire la disparité régionale au sein du même gouvernorat, et d’améliorer la compétitivité de la région, en vu d’attirer plus d’investissements nationaux et étrangers.

Hamid a précisé que ces projets concernent, notamment, la construction du nouveau pont de Bizerte, moyennant un investissement de 800 Millions de Dinars (MD) et le lancement du projet d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans les régions rurales du gouvernorat et la délégation de Sejnan, pour un coût de 450 MD.

Il est question, aussi, de mettre en place un projet de raccordement de plusieurs régions au réseau du gaz naturel, mobilisant un investissement de 150 MD, et celui du Programme intégré de dépollution de la région du lac de Bizerte, pour un coût de 350 MD.

Il s’agit, en outre, du projet du programme de développement intégré, dont le coût s’élève à 110 MD, et du projet du programme de développement agricole intégré mobilisant un investissement de 100 MD. Ce projet profitera aux trois délégations de Sejnane, Joumine et Ghazala.