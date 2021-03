Des mesures pour éviter la pollution des ressources en eau

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a annoncé lundi, une série de mesures visant à préserver les nappes phréatiques et les ressources en eau et ce lors d’une visite au barrage Sidi Salem, au village d’Oued Zergua dans le gouvernorat de Béja, et à la centrale de Ghdir El Golla.

Les décisions du chef du gouvernement, annoncée à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, portent sur le démarrage immédiat des travaux de mise en place des réseaux et d’une station d’assainissement à Oued Zergua au profit de 12 mille habitants, moyennant 18 millions dinars et du lancement des études relatives à la réalisation de 3 stations d’assainissement à Thibar, Sidi Ismail et Amdoune ( Béja), au profit de 20 mille habitants et ce moyennant 50 MD.