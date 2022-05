Des pluies éparses et orageuses attendues sur le nord et l’est du pays

Le ciel sera couvert dimanche de nuages parfois denses avec des pluies éparses et temporairement orageuses à l’extrême nord, puis à l’est pays dans l’après-midi. Vent relativement fort au nord, faible à modéré ailleurs. La mer sera houleuse au nord, houleuse à moutonneuse ailleurs.

Les températures maximales évolueront entre 18 et 24 degrés au nord et au centre, et entre 23 et 29 degrés au sud.

