Des pluies isolées et orageuses attendues, cet après midi, sur les régions du nord

Des pluies isolées et orageuses sont attendues, mercredi, après midi, sur les régions du nord, avec possibilité de chute de grêle, localement. Le temps sera dégagé sur le reste des régions du pays.

Des rafales de vent souffleront fort avec une vitesse qui peut atteindre les 80 km/h et localement les 90km/h. Des vents de sable sont également prévus au sud, ce qui limitera la vision horizontale. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en hausse, les maximales se situeront entre 20 et 24 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 28 degrés ailleurs.

