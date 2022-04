Des prix décernés à 3 projets innovants réalisés par des étudiants

Des prix d’une valeur de 1 000 à 3 mille dinars ont été décernés à trois projets innovants réalisés par de jeunes étudiants qui bénéficieront également de programmes d’accompagnement technique par des experts. Ces prix ont été annoncés jeudi lors de la sixième session du Phare de l’entrepreneuriat en Tunisie organisée au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce, par l’Association du marketing méditerranée relevant de l’Ecole Supérieure de Commerce de Carthage en partenariat avec l’association « accède internationale » en France.

Le jury a sélectionné 9 projets parmi plus de 200 candidatures pour le Prix de l’innovation et de la technologie et le Prix de la responsabilité sociale des entreprises pour l’attribution d’ un prix de 3 200 dinars et le prix du jury, d’une valeur de 1 000 dinars.