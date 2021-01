Des scientifiques réussissent une connexion internet quantique ultra-rapide !

Un groupe de chercheurs de l’Institut de technologie de Californie (Caltech), du Fermilab et de la NASA ont réussi à téléporter des informations entre deux laboratoires séparés par 44 kilomètres.

Il s’agit d’une connexion internet quantique, ultra-rapide et ultra-sécurisée, selon le DailyMail. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9078855/NASA-scientists-achieve-long-distance-quantum-teleportation-time.html

Pour » téléporter » ces données, les scientifiques se servent des bits quantiques, dits » qubits « .

Ces derniers, inextricablement liés les uns aux autres, interagissent quelque soit la distance qui les séparent. Dans le cas d’une paire, si le premier bit à une valeur de 1, le second sera un 0.

En liant 3 qubits, il est donc possible d’obtenir la même valeur pour le premier et le troisième, faisant voyager l’information rien qu’en modifiant les données au point de départ.

Mais, afin de créer ces réseaux de communication du futur, il est nécessaire d’améliorer la portée et la fiabilité de cette technologie.

Dans leur étude, publiée le 4 décembre, les résultats ont montré une réussite de 90 % dans la transmission de l’information.

» Nous sommes ravis de ses résultats « , annonce Panagiotis Spentzouris, chercheur au Fermilab, dans le journal de l’université de Chicago UChicago. » Avec cette démonstration, nous commençons à poser les bases de la construction d’un réseau quantique de la taille de Chicago. «

La physicienne Maria Spiropulu, de Caltech, a ajouté que » les résultats seront encore améliorés avec les mises à niveau du système que nous prévoyons d’achever d’ici le deuxième trimestre 2021 « .

» Depuis le début des études sur les technologies quantiques, les limites du possible semblent être repoussées toujours plus loin « , lit-on sur le site Ulyces.co.

» On voit apparaître des calculateurs surpuissants capables de réaliser des opérations qui auraient pris des milliers d’années aux meilleurs ordinateurs, ou encore des sécurités inviolables qu’aucun hacker au monde ne saurait contourner « , lit-on sur le même site.

En effet, le concept de téléportation implique, par définition, l’absence d’un réseau physique reliant les dispositifs de communication. Mais il reste que l’enchevêtrement doit être créé en premier lieu, puis maintenu.

