Des sommes faramineuses de l’étranger pour saper la stabilité de l’Etat, selon Saïed

Le président de la République et chef de tout l’Etat tunisien, Kais Saied, a souligné que » liberté ne rime pas avec chaos et complot » contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, lors d’une réunion tenue hier soir, mercredi 4 janvier 2023, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale, Mourad Saidane.

La réunion a porté sur la situation sécuritaire dans le pays et les actions de certaines personnes derrière, dont des lobbies, connus pour violer la loi et nuire à la sécurité nationale. Dans ce contexte, Saied a évoqué ceux qui distribuent d’importantes sommes d’argent aux citoyens dans le but de perturber le fonctionnement normal du deuxième tour d’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de perturber le fonctionnement normal de certains établissements publics, en plus de recevoir d’énormes sommes d’argent de l’étranger dans le but d’envenimer davantage la situation et de saper la stabilité de l’État tunisien.