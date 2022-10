Des stations électriques solaires portables

Avec désormais les restrictions énergétiques qui s’installent un peu partout dans le monde (et pas en Tunisie, sauf pénurie, qui vit toujours au rythme de l’abondance), ce dernier oriente de plus en plus ses recherches vers l’énergie solaire. Les recherches vont vite, et on trouve déjà le moyen de fabriquer des stations électriques portables, et même compatibles avec presque tous les besoins du consommateur.

« Avec sa capacité de 1.024 Wh et sa connectique polyvalente, l’EcoFlow Delta 2 peut alimenter plus de 90 % des appareils ménagers : téléphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles de jeux vidéo, éclairage, mais aussi petits et gros électroménagers (lave-linge, réfrigérateur, four micro-ondes, sèche-cheveux, robot de cuisine…). Et grâce à son design compact, ses poignées intégrées et son poids de seulement 12 kg, on peut facilement l’emporter avec soi pour un weekend camping, une partie de pêche, ou une soirée entre amis sous un ciel étoilé ». C’est ce qu’on pouvait lire sur le site « Futura-sciences »