Des Tunisiens primés par Facebook pour avoir découvert des Bugs

« Facebook a accordé plus de 1,98 million de dollars à des chercheurs de plus de 50 pays cette année, pour avoir signalé des bugs sur ses plates-formes, et la plus grosse prime a été de 80.000 dollars accordée pour identification d’un problème à faible impact dans son réseau de diffusion de contenu (CDN) ». C’est ce que rapporte le site Indiatimes. Selon la même source qui cite un communiqué de Facebook, les trois premiers pays sur la base des primes attribuées cette année sont l’Inde, la Tunisie et les États-Unis.

