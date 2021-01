Des vents violents et des pluies au Nord. Températures stationnaires ailleurs

Des vents forts souffleront près des côtes Nord et le golfe de Hammamet. Leur vitesse atteindra 60 km/h. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Mer agitée à très agitée dans le Nord et le golfe de Hammamet.

Possibilité de pluies orageuses à Bizerte et Nefza. Temps ensoleillé avec quelques nuages épars dans le reste des régions.

Températures stationnaires. Les maximales oscilleront entre 12°c et 16°c et atteindront 10°c dans les hauteurs. Elles seront de l’ordre de 18°c à Ben Guerdane et Dhiba.