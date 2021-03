Météo : vents forts et baisse relative des températures

Possibilité de pluies éparses dans les régions de l’ouest. Nuages parfois denses. Vents forts, entraînant des mouvemements de sable, ce qui requiert la vigilance, surtout, près des côtes.

Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur.

Mer agitée à très agitée dans le nord.

Baisse relative des températures. Les maximales oscielleront entre 14°c et 18°C dans le nord, le centre et le sud-est et atteindront 10°c dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 18°c et 23°c dans le reste des régions.